La nuit des étoiles Collège Guy Dolmaire Mirecourt

Mirecourt

La nuit des étoiles

Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La nuit des étoiles

Observation astronomique avec projections en direct et animations, si météo favorable.

Proposée par l’Association Hale-BoppTout public

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Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 31 09 25 club.halebopp@wanadoo.fr

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English :

Starry night

Astronomical observation with live projections and entertainment, weather permitting.

Organized by Association Hale-Bopp

L’événement La nuit des étoiles Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT