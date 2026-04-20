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La nuit des étoiles Collège Guy Dolmaire Mirecourt

La nuit des étoiles Collège Guy Dolmaire Mirecourt

La nuit des étoiles Collège Guy Dolmaire Mirecourt vendredi 7 août 2026.

Lieu : Collège Guy Dolmaire

Adresse : 450 rue du Neuf Moulin

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Mirecourt

La nuit des étoiles

Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

La nuit des étoiles
Observation astronomique avec projections en direct et animations, si météo favorable.
Proposée par l’Association Hale-BoppTout public
0  .

Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 31 09 25  club.halebopp@wanadoo.fr

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English :

Starry night
Astronomical observation with live projections and entertainment, weather permitting.
Organized by Association Hale-Bopp

L’événement La nuit des étoiles Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT

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