La nuit des étoiles Collège Guy Dolmaire Mirecourt
La nuit des étoiles Collège Guy Dolmaire Mirecourt vendredi 7 août 2026.
Mirecourt
La nuit des étoiles
Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La nuit des étoiles
Observation astronomique avec projections en direct et animations, si météo favorable.
Proposée par l’Association Hale-BoppTout public
0 .
Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 31 09 25 club.halebopp@wanadoo.fr
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English :
Starry night
Astronomical observation with live projections and entertainment, weather permitting.
Organized by Association Hale-Bopp
L’événement La nuit des étoiles Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT
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