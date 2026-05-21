La Nuit Des Galeries Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

La Nuit Des Galeries

Jeudi 2 juillet 2026 de 18h à 22h. Différentes galeries d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

La Nuit des Galeries est un événement artistique majeur. Lors de cette soirée estivale, 26 lieux d’art ouvrent exceptionnellement leurs portes au public en nocturne.

L’événement, accessible à tous et gratuit, invite amateurs d’art, collectionneurs et curieux à découvrir la diversité de la création locale peintures, sculptures, photographies, bijoux, design, etc.



Retrouvez le programme !



● IN SITU 17 la galerie dédie cette nocturne aux artistes qui ont marqué l’histoire du lieu avec l’exposition Traversées . Elle célèbre une continuité, celle d’un espace indépendant devenu au fil du temps un lieu vivant de rencontres et d’expérimentations artistiques.

● Galerie Miniature rencontres avec des artistes pluridisciplinaires

● Galerie Azimut vernissage de l’exposition de Véronique Givrot. Découvrez l’artiste Véronique Grivot dont les œuvres représentent des personnages amicaux se retrouvant en scènes joyeuses du quotidien.

● Cathy Art exposition Aquatik Time de Claude W. Baumas. une immersion dans un été sans fin, une parenthèse de joie et de liberté absolue. Une célébration de la nonchalance et de l’insouciance.

● Galerie Nea rencontrez le céramiste Vincent Schoepfer, dont les sculptures et les tableaux en bas-reliefs explorent la matière entre héritage antique et regard contemporain.

● Atelier Galerie Miriam Hartmann exposition Dans la colline autour de la montagne Sainte-Victoire. L’artiste présente une sélection de dessins, d’aquarelles et de peintures réalisés entre 2018 et 2026 autour du domaine de Châteaunoir et de la montagne Sainte-Victoire.

● Galerie Jeanne Bossert présentation d’œuvres de Jean-Pierre Blanche, dont le travail s’oriente à la fin de sa vie vers des pastels, autour du thème de la nuit. C’est dans l’Hôtel de Ramatuelle, dont la Galerie occupe le rez-de-chaussée, qu’il habita et travailla. .

Différentes galeries d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 21 07 10 lanuitdesgaleries.aix@gmail.com

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English :

La Nuit des Galeries is a major artistic event. On this summer evening, 26 art venues exceptionally open their doors to the public at night.

L’événement La Nuit Des Galeries Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence