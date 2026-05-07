La nuit des musées: Animation objets et décors de la Seconde Guerre mondiale (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde
La nuit des musées: Animation objets et décors de la Seconde Guerre mondiale (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde samedi 23 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
La nuit des musées: Animation objets et décors de la Seconde Guerre mondiale (Musée Edmond Michelet)
4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Animation par l’association Jadis Animations Historiques objets et décors de la Seconde Guerre mondiale
De 19h à 23h dans le jardin du musée Michelet.
Sous réserve de conditions météorologiques favorables. .
4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08 museemichelet@brive.fr
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English : La nuit des musées: Animation objets et décors de la Seconde Guerre mondiale (Musée Edmond Michelet)
L’événement La nuit des musées: Animation objets et décors de la Seconde Guerre mondiale (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme
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