Brive-la-Gaillarde

La nuit des musées: Animation objets et décors de la Seconde Guerre mondiale (Musée Edmond Michelet)

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Animation par l’association Jadis Animations Historiques objets et décors de la Seconde Guerre mondiale

De 19h à 23h dans le jardin du musée Michelet.

Sous réserve de conditions météorologiques favorables. .

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08 museemichelet@brive.fr

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English : La nuit des musées: Animation objets et décors de la Seconde Guerre mondiale (Musée Edmond Michelet)

L’événement La nuit des musées: Animation objets et décors de la Seconde Guerre mondiale (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme