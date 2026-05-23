La Nuit des musées au Centre de La Vieille Charité Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

La Nuit des musées au Centre de La Vieille Charité

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Centre de la Vieille Charité sera ouvert jusqu’à minuit dans le cadre de la Nuit européenne des Musées.

Musée ouvert de 19h à minuit



► Chapelle et coursives



Adrien Vescovi Invitation d’artiste

Du 15 mai 2026 au 10 janvier 2027



► Salles d’expositions Salles Defferre rez de chaussée



Ce que la mer garde. Mémoires de la Méditerranée

La Vieille Charité entre création et mémoire

Du 23 mai au 30 août 2026



• 19h Minuit : Vernissage de l’exposition

Venez découvrir l’exposition Ce que la mer garde en avant-première au Centre de la Vieille Charité, en présence des artistes ! Quelles traces laissons-nous sur le pourtour méditerranéen ? Comment raconte-t-on la Méditerranée et le passage de celles et ceux qui y furent avant nous ? Qu’ils soient archéologiques ou littéraux, les vestiges de nos passages sont ici questionnés, réinterprétés, poétisés et partagés. Aïcha Snoussi et Elias Kurdy revisitent leurs installations et invitent le public à participer à une réflexion ludique autour des discours portés sur les objets archéologiques. Plongez ensuite dans les fonds de la baie de Marseille avec l’œuvre immersive Nous, la mer d’Aurélie Darbouret et Jeff David Silva, véritable panorama des présences humaines sous-marines.



• 19h-21h Atelier de création avec Agathe Monnier

Diplômée en design graphique et en illustration, Agathe Monnier complète sa formation en travaillant comme médiatrice culturelle auprès des enfants. C’est pour elleux qu’elle imagine des histoires en collages de papiers découpés, jouant sur l’interaction entre lisible et visible. L’artiste marseillaise développe une recherche artistique qui part des cultures alimentaires des rives méditerranéennes, notamment dans son ouvrage bilingue Les Fruits, paru aux éditions Le Port a Jauni en janvier.



• 21h-00h Musique Live au Olla Café !

En écho à l’exposition Ce que la mer garde. Mémoires de la Méditerranée , le Centre de la Vieille Charité et le Olla Café proposent de finir la soirée avec de la musique live 4 concerts de groupes 100% marseillais mettront la Vieille Charité en musique pour une nuit inoubliable !







► Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM)

1er étage

Venez (re)découvrir les collections permanentes

Visites/point parole sur la thématique de la Méditerranée.







► Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA)

2e étage

Venez (re)découvrir les collections permanentes



• De 19h à 21 h

Retrouvez les élèves en option danse du lycée Saint Charles et ceux du collège Olympe de Gouges au Centre de la Vieille Charité. Dans le cadre du dispositif La classe l’œuvre, ils vous accompagneront à l’occasion de la Nuit européenne des musées, de la cour aux salles d’exposition, pour une déambulation chorégraphiée mettant en mouvement leur expérience au musée et ce qui les y a touchés.



• De 19h à minuit

L’équipe de médiation du MAAOA vous accueille pour (re)découvrir les collections du musée, répondre à vos questions, échanger.





• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Centre de la Vieille Charité will be open until midnight as part of European Museum Night.

L’événement La Nuit des musées au Centre de La Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-19 par Ville de Marseille