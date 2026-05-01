La Nuit des Musées au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

La Nuit des Musées au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA)

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Centre de la Vieille Charité sera ouvert jusqu’à minuit dans le cadre de la Nuit européenne des Musées.

> La matière dansée de 19h à 21h

Venez redécouvrir les collections du MAAOA par le prisme de la danse !

Dans le cadre de La Classe l’œuvre ! , les élèves en option et spécialité Danse du Lycée Saint-Charles et du Collège Olympe de Gouge vous accompagnent à l’occasion de la Nuit européenne des musées, de la cour aux salles d’exposition, pour une déambulation chorégraphiée mettant en mouvement leur expérience au musée et ce qui les y a touchés.



> Points parole de 19h à minuit

L’équipe de médiation du MAAOA vous accueille pour (re)découvrir les collections du musée, répondre à vos questions, échanger.



• Tout public

• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Centre de la Vieille Charité will be open until midnight as part of European Museum Night.

L’événement La Nuit des Musées au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Ville de Marseille