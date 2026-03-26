Visite commentée en famille MAAOA & chocolat Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visite commentée en famille MAAOA & chocolat

Samedi 11 avril 2026 de 10h à 12h.

Samedi 25 avril 2026 de 10h à 12h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-25

Venez découvrir les collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

En ces vacances de printemps pendant lesquels le chocolat est roi, venez découvrir les collections du musée, les médiatrices du MAAOA vous proposent une visite à la découverte du chocolat à travers le monde.



• À partir de 9 ans

• Présence d’un adulte accompagnateur requise

• Sur réservation maaoa@marseille.fr .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr

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English :

Come and discover the collections of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

L’événement Visite commentée en famille MAAOA & chocolat Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-24 par Ville de Marseille