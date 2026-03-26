Visite commentée en famille MAAOA & chocolat Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Visite commentée en famille MAAOA & chocolat Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement samedi 11 avril 2026.
Visite commentée en famille MAAOA & chocolat
Samedi 11 avril 2026 de 10h à 12h.
Samedi 25 avril 2026 de 10h à 12h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-25
Venez découvrir les collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.
En ces vacances de printemps pendant lesquels le chocolat est roi, venez découvrir les collections du musée, les médiatrices du MAAOA vous proposent une visite à la découverte du chocolat à travers le monde.
• À partir de 9 ans
• Présence d’un adulte accompagnateur requise
• Sur réservation maaoa@marseille.fr .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the collections of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.
L’événement Visite commentée en famille MAAOA & chocolat Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-24 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Visite-atelier pour les enfants au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement 28 mars 2026
- Projection Carte blanche aux jeunes programmateur.rice.s ! Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement 28 mars 2026
- Projection Focus sur la jeune création du FIPADOC Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement 28 mars 2026
- Blocks League Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 28 mars 2026
- Projection Regards d’enfance Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement 29 mars 2026