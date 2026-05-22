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La Nuit des Musées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

La Nuit des Musées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement samedi 23 mai 2026.

Lieu : Centre de la Vieille Charité

Adresse : 2 Rue de la Charité

Ville : 13002 Marseille 2e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Marseille 2e Arrondissement

La Nuit des Musées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM)

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour la Nuit des Musées.
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Visites/point parole sur la thématique de la Méditerranée.

• Tout public
• Sans réservation   .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

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L’événement La Nuit des Musées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-19 par Ville de Marseille

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