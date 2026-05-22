La Nuit des Musées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

La Nuit des Musées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM)

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour la Nuit des Musées.

Venez (re)découvrir les collections permanentes

Visites/point parole sur la thématique de la Méditerranée.



• Tout public

• Sans réservation .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) for the Nuit des Musées.

L’événement La Nuit des Musées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-19 par Ville de Marseille