Sycamore Sisters Blues, Swing & Folk Latté Marseille 2e Arrondissement
Sycamore Sisters Blues, Swing & Folk Latté Marseille 2e Arrondissement vendredi 22 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Sycamore Sisters Blues, Swing & Folk
Vendredi 22 mai 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Avec leurs deux belles voix rétros, complémentaires et harmonisées, les Sycamore Sisters proposent un live acoustique intimiste chargé d’émotions, entre blues et swing, avec des influences grandissantes du côté de la musique folk américaine.
Jouant tour à tour de la contrebasse qu’elles accompagnent d’une guitare, d’un banjo ou d’une mandoline, Blue Becky et Lonesome Lou vous racontent et vous chantent leur rencontre musicale.
Avec leurs deux belles voix rétros, complémentaires et harmonisées, les Sycamore Sisters proposent un live acoustique intimiste chargé d’émotions, entre blues et swing, avec des influences grandissantes du côté de la musique folk américaine. Le concert se présente aussi comme une recherche des multiples émotions et thématiques qui peuvent définir le blues.
A travers leurs compositions, elles nous donnent aujourd’hui un accès contemplatif et envoûtant à leur intériorité en explorant des thématiques qui définissent leur identité la liberté et la libération de soi, l’aller mieux dans l’acceptation du passé et du changement, les parcours de vie féminins d’hier et d’aujourd’hui, l’errance, l’immigration et surtout la sororité.
Pour écouter et voir, c’est par ici
Album complet “Out Of the Cage” sur les plateformes de streaming https://bfan.link/out-of-the-cage
Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !
Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. .
Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com
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English :
With their two beautiful retro voices, complementary and harmonized, the Sycamore Sisters offer an intimate, emotionally-charged acoustic live show, somewhere between blues and swing, with growing influences from American folk music.
L’événement Sycamore Sisters Blues, Swing & Folk Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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