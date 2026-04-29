La nuit des Musées au Musée de l’Arles Antique Musée départemental Arles antique Arles
La nuit des Musées au Musée de l’Arles Antique Musée départemental Arles antique Arles samedi 23 mai 2026.
Arles
La nuit des Musées au Musée de l’Arles Antique
Samedi 23 mai 2026. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir le musée la nuit. Les collections permanentes et l’exposition Le passage de Vénus prennent une autre dimension. Une programmation riche et pour tous les publics toute la nuit )
La Nuit des tout-petits
– À 19h15, 19h45, 20h15, 20h45
Vénus Conte théâtralisée (Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte). Réservation obligatoire 04 13 31 51 03.
– De 19h à 23h
Vénus métamorphosée Parcours sensible et sonore
Arteteca Voix du monde en polyphonie
– À partir de 21h
Performance vocale et corporelle polyphonique
– De 19h à 22h
Vénus au fil d’Arles Un parcours et trois musées
En continu
– Le monde romain dessiné par les étudiants du MoPA
– Atelier Stop Motion de l’école MoPA
– Le passage de Vénus Histoires de plantes
– Femmes au foyer musée ! .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
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English :
Discover the museum by night. The permanent collections and the exhibition Le passage de Vénus take on a whole new dimension. A rich program for all ages, all night long )
L’événement La nuit des Musées au Musée de l’Arles Antique Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles
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