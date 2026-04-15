La Nuit des musées au Musée d’Histoire de Marseille Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

La Nuit des musées au Musée d’Histoire de Marseille

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille jusqu’à minuit dans le cadre de la Nuit européenne des musées.

Musée ouvert de 19h à minuit



Musée ouvert de 19h à minuit



> Collections permanentes

> Exposition : Marseille vue par les Detaille, 164 ans de photos

Jusqu’au 10 janvier 2027

> Exposition : Délos et ses pierres. La fabrique d’une ville antique

Jusqu’au 14 juin 2026

> Exposition-dossier : Les statues des escaliers de la gare Saint-Charles. Comment le passé colonial de Marseille marque le paysage urbain.

Jusqu’au 3 janvier 2027



En continu de 19h à minuit :

– Visite des expositions et des collections en accès libre

– Photobooth avec déguisements en lien avec l’exposition Marseille vue par les Detaille, 164 ans de photos (sous réserve)



Pour cette édition 2026, le Musée d’Histoire de Marseille propose de nombreux rendez-vous en lien avec l’ouverture de la Saison Méditerranée 2026 (15 mai 31 octobre) qui met en lumière la créativité, la vitalité et la diversité des cultures issues des rives de la Méditerranée.



Évènement : TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne

Une proposition de La MaisonDAR et Les Écrans du Large, labellisée par la Saison Méditerranée 2026, qui réunit la jeunesse marseillaise et algérienne autour de la création documentaire et la musique.

Accès libre pour l’ensemble des activités dans la limite des places disponibles.



• 19h auditorium : Projection de restitution de l’Atelier de Programmation Croisé Marseille Alger : Ports d’attaches

Pour cette projection d’1 heure de courts métrages documentaires, soyez spectateur d’une programmation établie par un groupe de huit jeunes marseillais et algériens dans le cadre des ateliers du programme TiLEM.

En présence des jeunes programmateurs TiLEM des deux rives.



• 20h30 site du Port antique : Séance d’écoute sur transat du podcast Cabaraï

Poursuivez le voyage Marseille/Alger en prenant place dans des transats, équipés d’un casque individuel pour écouter le podcast produit par Sonorama Cabaraï .

En présence du collectif de musiciens CABARAÏ.

Sur inscription, sur place, le soir-même (jauge limitée)



• 21h30 site du Port antique : Projection ciné plein air Vidéos-Lettres TiLEM # 3

Projection d’une sélection de ces croisements de regards où Marseille et Alger seront mis à l’honneur.

En présence des jeunes réalisateurs TiLEM des deux rives. Projection avec sous-titres darja.



• 22h30 site du Port antique : Performance musicale Collectif marseillais CABARAÏ

Des sets qui mélangent mélodies diasporiques et riddims électroniques afro-caribéens, latins, arabes et nord-africains.

Au programme DJ + Host proposant des animations avec le public et un blind test raï.



Et tout au long de la soirée dans le site du Port antique, restauration food truck autour de la mer.





► Visites flash Ateliers

(durée 30 min)

En lien avec la Saison méditerranée, des visites-flash et ateliers sur le thème de Marseille et la Méditerranée vous sont proposés.



– Autour des collections :

Accès libre dans la limite des places disponibles. Attention jauge limitée.



• À 19h30 et 21h30 : Naviguer en Méditerranée à l’époque antique

De l’arrivée des premiers phocéens à l’apogée de l’Empire Romain, Marseille est un port de bateliers, de marins, de pêcheurs et de commerçants. Les épaves des collections antiques du musée, précieux témoins, nous révèlent cette histoire, et celles des marseillais d’autrefois.

• À 20h et 21h30 : Atelier de tournage de céramique

De l’Antiquité à l’époque contemporaine, Marseille a toujours été une ville de potiers. Pour comprendre la technique de l’argile et ses étapes, le musée propose un atelier-démonstration de tour de potier, technique ancestrale et toujours d’actualité !

• À 20h30 et 22h30 : Des croisades et des échanges culturels

Marseille passe par tous les statuts au Moyen-Âge. Ses échanges avec les royaumes méditerranéens, qu’ils soient guerriers, commerciaux ou artisanaux, changent son image et sa réputation au fil du temps.

• À 21h et 23h : Périls en Méditerranée à l’époque moderne

L’histoire du port de Marseille de la Renaissance à la Révolution Française est semée d’embûches. Piraterie, exploitation, épidémies… Les collections des Temps modernes nous racontent une histoire complexe de la ville-monde.



– En lien avec l’xposition Marseille vue par les Detaille, 164 ans de photographies

• Visite-flash à 20h et 22h : Du Vieux-Port à la Joliette

En pleine Révolution Industrielle, le Vieux-Port doit s’agrandir, se transformer et s’adapter à une nouvelle cadence. Les photographies de l’exposition Detaille nous dévoilent ces bouleversements et la création des bassins de la Joliette !

Durée : 30 min

Sur réservation au plus tard la veille des activités : musee-histoire@marseille.fr





► Les Ateliers publics des Beaux-Arts s’invitent au musée.



• Atelier-dessin à 19h et 21h30

Les Ateliers publics des Beaux-Arts-INSEAMM proposent un atelier de dessin en techniques sèches, accompagné par l’artiste enseignant Pierre Louis Albert.

Durée 2h

Sur réservation au plus tard la veille des activités : musee-histoire@marseille.fr

• Exposition des élèves de l’atelier Écriture, images et mots, mené tout au long de l’année au Musée d’Histoire de Marseille, accompagnés par l’artiste enseignant Bernard Briançon.

Les Ateliers publics des Beaux-Arts de Marseille font partie de l’établissement Campus art Méditerranée.





• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille until midnight as part of European Museum Night.

L’événement La Nuit des musées au Musée d’Histoire de Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Ville de Marseille