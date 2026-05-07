Brive-la-Gaillarde

La nuit des musées: Découvertes de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale dans l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans l’univers des bandes dessinées ambassadrices de l’Histoire, et notamment de la Seconde Guerre mondiale ! À travers plusieurs bandes dessinées, les enfants partent à la découverte de cette période, autrement…

À partir de 8 ans.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08 museemichelet@brive.fr

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English : La nuit des musées: Découvertes de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale dans l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz

L’événement La nuit des musées: Découvertes de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale dans l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme