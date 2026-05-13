La Nuit des Ombres magiques, Musée Francisque Mandet, Riom

La Nuit des Ombres magiques Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Musée Francisque Mandet Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Par la Compagnie des Montreurs d’Ombres

À l’occasion de la Nuit des Musées, laissez-vous transporter par un art millénaire qui défie le temps. Depuis plus de 20 ans, cette famille d’artistes parcourt les routes pour faire vivre le théâtre d’ombres. Au programme, des histoires fascinantes en ombres chinoises pour les petits comme pour les grands !

Rendez-vous : musée Mandet – salle d’exposition

De 18 h 30 à 19 h 30 – spectacle avec trois histoires

De 18 h 30 à 20 h – temps d’échanges avec les visiteurs

De 20 h 30 à 21 h 30 – spectacle avec trois histoires (différentes du premier spectacle)

Musée Francisque Mandet 14 Rue de l’Hotel de Ville, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381853 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-mandet-1 http://www.facebook.com/MuseeMandet Créé en 1866, le musée Francisque Mandet, du nom de son fondateur, est installé dans deux anciens hôtels particuliers.

Le premier, l’hôtel Dufraisse fut édifié en 1707 suivant l’exemple de l’architecture parisienne et présente des collections de peinture et sculpture du XVIe au XIXe siècle.

En 2011, un nouveau département consacré au Design et aux arts décoratifs contemporains a pris place au rez-de-chaussée de l’aile est du bâtiment.

A l’occasion de cet aménagement, la cour et le porche d’entrée du musée ont retrouvé leurs formes originelles du XVIIIe siècle, mises en valeur par l’œuvre contemporaine de l’artiste Hélène Mugot : “Pas-sage”.

Depuis, d’autres artistes contemporains ont investi le musée Mandet, avec des œuvres inédites et surprenantes, comme le lustre en cristal, en forme de chaise renversée et les quatre appliques de Géraldine Gonzalez, présentées dans le salon d’honneur du musée.

Le second hôtel date des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles. Restauré en 1983, il abrite une riche collection d’objets d’art et d’art décoratif, de l’Antiquité au XVIIIe siècle, offerte par Marie-Joseph et Édouard Richard, généreux donateurs riomois.

Par la Compagnie des Montreurs d’Ombres

©Compagnie des Montreurs d’Ombres