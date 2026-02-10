La nuit des papillons Le Jardin de la Plui et du Beau Temps Cormeilles

La nuit des papillons

Le Jardin de la Plui et du Beau Temps Allée des vignes Cormeilles Eure

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Dans le cadre des animations d’été proposées par l’office de tourisme, notre animateur vous proposera une soirée sur le thème des papillons de nuit au parcours découverte de Cormeilles. Une première partie sera consacrée à la biologie et au mode de vie de ces insectes mystérieux peu connu du grand public. Par le biais de différents ateliers ludiques vous en apprendrez davantage sur ces créatures ailées.

Vous aurez ensuite l’occasion de faire plus ample connaissance avec elles à la tombée de la nuit, en les observant dans leur milieu naturel sous un beau ciel d’été étoilé.

Inscriptions obligatoires, nombre de places limité. .

Le Jardin de la Plui et du Beau Temps Allée des vignes Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

