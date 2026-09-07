La Nuit des Rêves Brisés., Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

La Nuit des Rêves Brisés. Mardi 22 septembre, 20h30 Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord

10/5 € Abonnements à tarifs dégressifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00

Une plongée vertigineuse dans les ténèbres de l’âme humaine.

Par le collectif Katarsis. Avec Stéphane Allexandre, Mélanie Derekeneire, Cathy Turek /

Mise en scène : Antoine Lemaire / Lumières : François Cordonnier

Un thriller psychologique où trois destins se croisent autour d’un crime impensable. Une mère brisée, une psychiatre en quête de vérité, et un criminel hanté par ses démons. À travers une exploration bouleversante du deuil, du pardon et de la psychologie du mal, la pièce nous confronte à une question essentielle : peut-on guérir des blessures les plus profondes ?

(Sélection région hauts de France pour le Festival national de Tours(

Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Un thriller psychologique où trois destins se croisent autour d’un crime impensable. (Sélection région hauts de France pour le Festival national de Tours) Théâtre