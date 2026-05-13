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LA NUIT DES TOUT PETITS – CONTE, Musée départemental Arles antique, Arles

LA NUIT DES TOUT PETITS – CONTE, Musée départemental Arles antique, Arles

LA NUIT DES TOUT PETITS – CONTE, Musée départemental Arles antique, Arles samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée départemental Arles antique

Adresse : Presqu'île du cirque romain, 13200 Arles, France

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

LA NUIT DES TOUT PETITS – CONTE Samedi 23 mai, 19h15, 19h45, 20h15, 20h45 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:35:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:05:00+02:00

À 19h15, 19h45, 20h15, 20h45

Vénus

Conte théâtralisé

L’histoire de Vénus, déesse de la beauté, de l’amour, des jardins et des plantes.
> Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte – Durée 20 mn
> Réservation obligatoire : 04 13 31 51 03 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h)
https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3

Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain, 13200 Arles, France Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr [{« link »: « https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3 »}] Intégralité des collections arlésiennes du néolithique jusqu’à l’antiquité tardive. 
Le bâtiment s’articule en trois secteurs autour d’un patio (secteur scientifique, secteur culturel et secteur d’exposition permanente) permettant un dialogue entre passé et présent.
À 19h15, 19h45, 20h15, 20h45

©mdaa

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