La Nuit du Fight Gymnase Fernand-Fournier Arles

Arles

La Nuit du Fight

Samedi 2 mai 2026 de 18h à 22h. Gymnase Fernand-Fournier Avenue Docteur Joseph Imbert Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Grand gala de boxe avec en tête d’affiche le champion du monde arlésien Michaël Pignolo

Cette soirée est organisée par le club arlésien de l’AAKB, avec le soutien de la Ville d’Arles. Onze combats sont à l’affiche de cette Nuit du fight , dont deux professionnels et internationaux et un combat féminin. .

Gymnase Fernand-Fournier Avenue Docteur Joseph Imbert Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 43

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English :

Grand boxing gala headlined by Arles world champion Michaël Pignolo

L’événement La Nuit du Fight Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles