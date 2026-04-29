La Nuit du Fight Gymnase Fernand-Fournier Arles
La Nuit du Fight Gymnase Fernand-Fournier Arles samedi 2 mai 2026.
Arles
La Nuit du Fight
Samedi 2 mai 2026 de 18h à 22h. Gymnase Fernand-Fournier Avenue Docteur Joseph Imbert Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Grand gala de boxe avec en tête d’affiche le champion du monde arlésien Michaël Pignolo
Cette soirée est organisée par le club arlésien de l’AAKB, avec le soutien de la Ville d’Arles. Onze combats sont à l’affiche de cette Nuit du fight , dont deux professionnels et internationaux et un combat féminin. .
Gymnase Fernand-Fournier Avenue Docteur Joseph Imbert Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grand boxing gala headlined by Arles world champion Michaël Pignolo
L’événement La Nuit du Fight Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Les mercredis avec Vénus Musée départemental Arles antique Arles 29 avril 2026
- Anniversaire du Honky tonk Le Honkytonk Arles 30 avril 2026
- Maitriser la vidéo avec votre smartphone De la Muette Arles 30 avril 2026
- L’after match au Break Le Break Arles Arles 30 avril 2026
- Monsieur plus et Madame Boubou Café de la paix Arles 30 avril 2026