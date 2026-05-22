La Nuit européenne des musées 2026 dans les musées municipaux Marseille

Marseille

La Nuit européenne des musées 2026 dans les musées municipaux

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Les Musées de Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Comme chaque année, les musées et le muséum de la Ville de Marseille vous invitent à participer à la La Nuit européenne des musées !

La Nuit Européenne des Musées est un temps fort de la programmation culturelle des établissements muséaux, qui à cette occasion, sont ouverts gratuitement jusqu’à minuit.



Événement festif et fédérateur, il s’adresse à tous les visiteurs réguliers ou occasionnels, et permet le temps d’une soirée une mise en valeur de la programmation culturelle des musées et la restitution de projets menés pendant plusieurs mois avec différents partenaires (scolaires, résidences d’artistes…).



Pour cette année 2026, la Nuit Européennes des Musées se déroulera dans la séquence d’ouverture de la Saison Méditerranée.



Pour cette 22e édition, le Pôle des musées à souhaité mettre en valeur la richesse et la diversité de ce patrimoine et son ancrage Méditerranéen, proposant à tous les publics de déambuler au sein du réseau des Musées de Marseille.



Une soirée unique, pour redécouvrir les musées autrement, célébrer la diversité des cultures et partager un moment d’émotion et de création en famille ou entre amis.erveiller ensemble.





Informations pratiques



Ouverture des Musées de Marseille de 19h à 00h

Le Préau des Accoules musée des enfants et ouvert de 19h à 23h



Activités proposées sans réservation, dans la limite des places disponibles.



Programmation susceptible de modifications. .

Les Musées de Marseille Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Like every year, Marseille’s museums invite you to take part in the European Museum Night!

L’événement La Nuit européenne des musées 2026 dans les musées municipaux Marseille a été mis à jour le 2026-05-19 par Ville de Marseille