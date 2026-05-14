La Nuit européenne des musées à la Cinémathèque française La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS

Au programme :

Une soirée Poupoupidou !

Looking for Marilyn

Performance drag

Admirateurs de Marilyn Monroe, le collectif drag et cabaret des Screen Queens fait son show pour la Nuit des Musées et vous entraine dans leur univers kitsch et burlesque. Des diamants, du rose, des paillettes pour une soirée poupoupidou !

Avec Lolita Laze, Morphine Blaze et Babouchka Babouche

À 19h et à 20h sur le parvis, devant la Cinémathèque

Gratuit. Sans réservation

Sur un air de Marilyn

Concert

Les élèves de la classe de jazz vocal de Virginie Capizzi au Conservatoire Charles Munch (CMA11) rendent hommage à Marilyn Monroe et nous font entendre les airs inoubliables qui ont accompagné ses plus grands films. Elles/ils seront accompagnés par la rythmique de l’atelier jazz de Stéphane Audard.

À 22h en Salle Henri Langlois (durée 1h)

Gratuit. Réservation en ligne obligatoire

Réserver

Exposition Marilyn Monroe

Visite

Que cache l’aura mythique de Marilyn Monroe, star absolue, secrète, à la fois femme fatale et icône féministe ? À travers une riche sélection de costumes originaux, d’extraits, de photographies et de documents rares, une grande exposition pour redécouvrir l’actrice au travail, ses talents d’interprète, et sa place dans la grande histoire du star-system hollywoodien.

De 18h à minuit (dernier accès à 23h)

Gratuit. Réservation en ligne obligatoire

Réserver

Musée Méliès

Visite

Embarquez dans l’univers fantasmagorique de Georges Méliès au fil d’une collection unique au monde de machines, costumes, dessins, maquettes et photos, et parcourez en compagnie de ce génial magicien du 7e art, l’histoire du cinéma de son invention à nos jours.

De 18h à minuit (dernier accès à 23h)

Gratuit. Réservation en ligne obligatoire

Réserver

Le samedi 23 mai 2026 de 18 h à minuit, entrez dans l’univers de Marilyn Monroe avec une soirée Poupoupidou, à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Le samedi 23 mai 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit

Certaines animations sont sur réservation.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T00:00:00+02:00

La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy 75012 PARIS

https://www.cinematheque.fr/cycle/nuit-des-musees-2026-1584.html



Afficher la carte du lieu La Cinémathèque française – Musée du Cinéma et trouvez le meilleur itinéraire

