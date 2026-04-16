LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES Place Juhel Mayenne

Mayenne

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

RDV au Musée du Château de Mayenne pour la Nuit des Musées de 19h à 00h !

Quand l’architecture elle-même devient instrument et partenaire d’écoute…

)) archi8teXtures sonores (( est un dispositif artistique et d’écoute architecturale créé par Stéphane Marin qui propose d’écouter un lieu comme on écouterait un paysage sonore. Le dispositif transforme l’architecture en matière sonore à explorer, proposant au public une expérience immersive mêlant installation, performance et déambulation, pour révéler les sons invisibles, les ambiances et les résonances d’un lieu.

Dans cette nouvelle édition, Stéphane Marin (re)compose le paysage sonore du musée du château de Mayenne ! Entre échos inédits venus d’ailleurs et sons captés sur place durant sa résidence, l’artiste tisse une nouvelle partition qui fait dialoguer les espaces, offrant une écoute originale du lieu jamais expérimentée.

19h à 00h installation sonore en continu

20h et 22h performances sonores .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

Come to the Musée du Château de Mayenne for the Nuit des Musées from 7pm to midnight!

L’événement LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES Mayenne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Mayenne Co