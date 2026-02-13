La Nuit Européenne des Musées, Mine Témoin d’Alès, Alès

La Nuit Européenne des Musées Samedi 23 mai, 18h00 Mine Témoin d’Alès Gard

La Mine Témoin participe à la Nuit européenne des musées le samedi 23 mai à partir de 18h.

Programme à venir.

Mine Témoin d'Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Mine Témoin vous ouvre ses portes pour une soirée de découvertes et d’exploration. Visite théâtralisée Nuit des musées