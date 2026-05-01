LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Sète
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Sète samedi 23 mai 2026.
Sète
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, le Crac Occitanie ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à 23h, le samedi 23 mai.L’occasion de permettre au public de découvrir l’exposition Plastic Newspaper de Lucy McKenzie et d’assister au concert de Deeat Palace. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37
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L’événement LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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