Sète

NUIT DES MUSÉES CONCERT DEEAT PALACE AU CRAC OCCITANIE

26, quai Aspirant Herber Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À partir de 19h, jusqu’à 23h.Gratuit, tout public.Deeat Palace est le nom de scène de l’artiste Marion Camy-Palou. Souvent associées au noise industriel et à l’électronique expérimentale, ses performances live prennent la forme d’un récit sonore mêlant une esthétique cinématographique à des textures denses et abrasives. Avec plus de trois EPs et des enregistrements live sur synthétiseurs modulaires, elle développe un univers sonore entre field recording, mur du son et narration abstraite.Marion Camy-Palou, alias Deeat Palace, est une musicienne expérimentale et artiste sonore basée à Bruxelles. Issue des groupes Oktober Lieber, Nacre et Officine, elle propose des performances live immersives et des compositions électroacoustiques.Ce concert est proposé dans le cadre d’In a Landscape, une série de concerts proposée par le GMEA Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn en partenariat avec le Vent des Signes (Toulouse), le Crac Occitanie et l’École des beaux-arts de Sète.Photo l’artiste Marion Camy-Palou par Vincent Ducard, 2025. .

26, quai Aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 crac@laregion.fr

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L’événement NUIT DES MUSÉES CONCERT DEEAT PALACE AU CRAC OCCITANIE Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE