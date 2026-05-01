NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU CRAC Sète
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU CRAC Sète samedi 23 mai 2026.
Sète
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU CRAC
26 Quai Aspirant Herber Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Lesamedi 23 mai 2026, le CRAC Occitanie à Sète participe à la Nuit européenne des musées avec une ouverture nocturne exceptionnelle de l’exposition Plastic Newspaper de Lucy McKenzie.
Le samedi 23 mai 2026, le CRAC Occitanie à Sète participe à la Nuit européenne des musées avec une ouverture nocturne exceptionnelle de l’exposition Plastic Newspaper de Lucy McKenzie.À 19h, un concert électronique de Deeat Palace est proposé dans le cadre d’In a Landscape, série de concerts coorganisée par le GMEA Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn, Le Vent des Signes, le CRAC Occitanie et les Beaux-Arts de Sète. .
26 Quai Aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37
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English :
On Saturday May 23, 2026, CRAC Occitanie in Sète will be taking part in the European Museum Night, with an exceptional night-time opening of Lucy McKenzie?s Plastic Newspaper exhibition.
L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU CRAC Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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