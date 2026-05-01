Sète

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU CRAC

26 Quai Aspirant Herber Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Lesamedi 23 mai 2026, le CRAC Occitanie à Sète participe à la Nuit européenne des musées avec une ouverture nocturne exceptionnelle de l’exposition Plastic Newspaper de Lucy McKenzie.

Le samedi 23 mai 2026, le CRAC Occitanie à Sète participe à la Nuit européenne des musées avec une ouverture nocturne exceptionnelle de l’exposition Plastic Newspaper de Lucy McKenzie.À 19h, un concert électronique de Deeat Palace est proposé dans le cadre d’In a Landscape, série de concerts coorganisée par le GMEA Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn, Le Vent des Signes, le CRAC Occitanie et les Beaux-Arts de Sète. .

26 Quai Aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37

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English :

On Saturday May 23, 2026, CRAC Occitanie in Sète will be taking part in the European Museum Night, with an exceptional night-time opening of Lucy McKenzie?s Plastic Newspaper exhibition.

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU CRAC Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE