La Nuit je mens, exposer la collection de l’artothèque au Centre Claude Cahun, Centre Claude Cahun, Nantes

Informations pratiques

La Nuit je mens, exposer la collection de l’artothèque au Centre Claude Cahun 29 avril – 28 août 2027 Centre Claude Cahun Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T15:00:00+02:00 – 2027-04-29T19:00:00+02:00

Fin : 2027-08-28T15:00:00+02:00 – 2027-08-28T19:00:00+02:00

À l’occasion des quarante ans de l’artothèque de l’école des Beaux Arts de Nantes et dans le cadre du bicentenaire de la photographie, l’école des Beaux Arts de Nantes invite le Centre Claude Cahun à investir une nouvelle fois la collection de l’artothèque afin de proposer une exposition autour de leur important ensemble de photographies comprenant des oeuvres de Philipe Chancel, Yves D’Ans ou encore Ursula Kraft. Cette exposition présentée en 2026 à l’école des Beaux Arts sera en 2027 au Centre Claude Cahun. Cette exposition explorera le fonds des années 1980 à nos jours et mettra en regard des artistes qui rejouent aujourd’hui les enjeux de la photographie des années 1980.

Cette sélection de photographies est issues des acquisitions de l’artothèque, en partenariat avec le musée d’arts de Nantes et le Centre Claude Cahun co-commissaires de l’exposition.

Centre Claude Cahun 45 Rue de Richebourg, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0952772314 http://www.centreclaudecahun.fr Le Centre Claude Cahun est un espace pour défendre les enjeux de la photographie contemporaine. Nous défendons une photographie à la fois documentaire et plasticienne qui s’appuie sur des photographes que nous voulons les plus diversifiés possible : photographes français et internationaux, émergents ou de renommée internationale. Attentif aux relations que la photographie contemporaine entretient avec les autres champs de l’art, notamment l’image en mouvement, l’installation, l’art numérique, le Centre Claude Cahun constitue un lieu de visibilité et d’expérimentation qui se veut un espace de réflexion sur la photographie en train de se faire.

À l’occasion des quarante ans de l’artothèque de l’école des Beaux Arts de Nantes et dans le cadre du bicentenaire de la photographie, l’école des Beaux Arts de Nantes invite le Centre Claude Cahun à…

©Rebecca Horne