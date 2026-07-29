La Nuit noire Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême
mardi 3 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
La Nuit noire Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 18:30:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Sous le soleil noir de Mariana Enríquez, Marion Conejero et Gaëlle Hausermann nous invitent à une soirée post Halloween peuplée de présences troubles, de maisons hantées, de corps fiévreux et de fantômes bien réels.
.
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Under the Black Sun by Mariana Enríquez, Marion Conejero and Gaëlle Hausermann invite us to a post-Halloween evening filled with eerie presences, haunted houses, feverish bodies, and very real ghosts.
L’événement La Nuit noire Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Les Beaux Jours / Mercredis malins Expérience sensorielle de réalité virtuelle Musée du Papier Angoulême 29 juillet 2026
- Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Office de tourisme 16/9 Angoulême 30 juillet 2026
- Sortie canoë et patrimoine Ile de Bourgine Angoulême 30 juillet 2026
- Soirée au Bivouak DJ Move Yuh Butt Ile de Bourgines Angoulême 30 juillet 2026
- Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Waterplouf Angoulême 30 juillet 2026