La Nuit noire Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

La Nuit noire Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 18:30:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Sous le soleil noir de Mariana Enríquez, Marion Conejero et Gaëlle Hausermann nous invitent à une soirée post Halloween peuplée de présences troubles, de maisons hantées, de corps fiévreux et de fantômes bien réels.

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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

Under the Black Sun by Mariana Enríquez, Marion Conejero and Gaëlle Hausermann invite us to a post-Halloween evening filled with eerie presences, haunted houses, feverish bodies, and very real ghosts.

L’événement La Nuit noire Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême