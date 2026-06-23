La Nuit Suspendue Le 360 Paris Music Factory Paris

La Nuit Suspendue

Le Café Khayyâm, en collaboration avec 360 Paris Music Factory, vous invite à une soirée hors du temps, suspendue entre poésie, musique et récits.

Au cours de cette nuit singulière, le Café Khayyâm prendra lui-même la scène pour une performance mêlant poésie, chant et musique, dans l’esprit des veillées persanes où les mots et les mélodies deviennent des espaces de partage et de rencontre.

Le Groupe Khâk, figure emblématique de la scène rock iranienne, apportera à cette traversée son énergie singulière et ses sonorités puissantes, entre émotion, révolte et liberté.

Behzad Bolour proposera quant à lui un moment de récit et de réflexion, une invitation au voyage à travers des histoires, des souvenirs et des regards portés sur notre époque.

Et parce que certaines surprises méritent d’être découvertes sur le moment, d’autres performances viendront ponctuer cette nuit suspendue.

Une célébration de la création, de la parole et de la musique, où se croisent différentes voix de l’Iran contemporain dans un esprit d’ouverture et de convivialité.

Une proposition du Café Khayyâm en collaboration avec 360 Paris Music Factory.

LES SOIRÉES POÉTIQUES MUSICALES ; Crédits : ©cafekhayyam

Le Café Khayyâm, en collaboration avec 360 Paris Music Factory, vous invite à une soirée hors du temps, suspendue entre poésie, musique et récits.

Le samedi 26 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T23:00:00+02:00

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

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