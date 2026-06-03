LA NUIX par REGALIZ Cirque Electrique Paris
LA NUIX par REGALIZ Cirque Electrique Paris vendredi 17 juillet 2026.
Les performeur.euses : Aqua Tofana, Musubi, Vanda Aethusa, Louise de Finesse, Kipepeo, Vixphira, Meta Carpenter, Gaïa, Tany et g4l
La Nuix propose de rentrer dans la nuit ensemble, les yeux ouverts et les sens en alerte. La nuit nous inspire, nous trouble et nous transforme. Troublons la nuit, aspirons la, avalons la, transmutons-nous.
Nous REGALIZ sommes fondé.e.s en collectif d’artistes, performeur.euses, auteur.ices, travailleur.euses de l’art, afin de mettre en commun nos élans, sensibilités, réflexions, désirs, énergies, troubles et claires.
Soirée de performances, de désirs brûlants et acérés : Pole dance performances, Drag Show, Lip syncs, Cabaret chaud,Film post p*rn, Performances BDSM, Strip, DJ Sets Kipepeo et g4l.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 20h30 à 22h30
payant
Tarif de soutien : 20,80 € la place
Tarif normal : 15,80 € la place
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-18T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T20:30:00+02:00_2026-07-17T22:30:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/la-nuix-par-regaliz
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