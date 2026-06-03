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LA NUIX par REGALIZ Cirque Electrique Paris

LA NUIX par REGALIZ Cirque Electrique Paris

LA NUIX par REGALIZ Cirque Electrique Paris vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Cirque Electrique

Adresse : Place du Maquis du Vercors

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif de soutien : 20,80 € la place</p><p>Tarif normal : 15,80 € la place</p>

Les performeur.euses : Aqua Tofana, Musubi, Vanda Aethusa, Louise de Finesse, Kipepeo, Vixphira, Meta Carpenter, Gaïa, Tany et g4l

La Nuix propose de rentrer dans la nuit ensemble, les yeux ouverts et les sens en alerte. La nuit nous inspire, nous trouble et nous transforme. Troublons la nuit, aspirons la, avalons la, transmutons-nous.

Nous REGALIZ sommes fondé.e.s en collectif d’artistes, performeur.euses, auteur.ices, travailleur.euses de l’art, afin de mettre en commun nos élans, sensibilités, réflexions, désirs, énergies, troubles et claires.

Soirée de performances, de désirs brûlants et acérés : Pole dance performances, Drag Show, Lip syncs, Cabaret chaud,Film post p*rn, Performances BDSM, Strip, DJ Sets Kipepeo et g4l.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 20h30 à 22h30
payant

Tarif de soutien : 20,80 € la place

Tarif normal : 15,80 € la place

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-18T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T20:30:00+02:00_2026-07-17T22:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/la-nuix-par-regaliz


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