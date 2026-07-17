La numérisation patrimoniale, outil de rayonnement, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

La numérisation patrimoniale, outil de rayonnement Samedi 3 avril 2027, 14h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-03T14:00:00+02:00 – 2027-04-03T17:00:00+02:00

Fin : 2027-04-03T14:00:00+02:00 – 2027-04-03T17:00:00+02:00

Dans le cadre d’un atelier mis en place à destination d’un public scolaire (Bachelier et BTS), une partie de la collection de la phototèque de l’Institut du Monde Arabe-Paris sera numérisée.

Cette action sera le point de départ de la reflexion menée lors de cette conférence, autour des possibilités de rayonnement qu’offrent la numérisation d’un fond patrimonial.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0328350400 http://www.ima-tourcoing.fr https://www.instagram.com/ima_tourcoing/ Partez à la découverte des cultures du monde arabe avec l’Institut du monde arabe-Tourcoing et sa programmation pluridisciplinaire donnant à voir la diversité et la richesse de cette partie du monde.

A travers deux expositions par an, vous découvrirez la créativité des artistes issus du monde arabe et la richesse d’un patrimoine millénaire. Expériences accessibles, immersives et conçues pour tous les publics, ces expositions sont une invitation au voyage, à l’émerveillement et à la réflexion.

Le tout dans un écrin patrimonial exceptionnel, l’ancienne école de natation de Tourcoing, bâtiment emblématique de la mémoire locale.

Lieu de rencontre et de dialogue ouvert à toutes et à tous, l’Institut du monde arabe-Tourcoing propose tout au long de l’année des cours d’arabe moderne ainsi qu’une programmation variée de concerts, spectacles, conférences, rencontres littéraires et ateliers de pratique pour tous les âges.

Apprendre, découvrir, flâner, faire la fête… Quelque soit la raison de sa visite, venir à l’Institut du monde arabe-Tourcoing c’est se sentir ailleurs et chez soi, c’est plonger dans le monde, celui que nous partageons. + Venir en métro

Ligne 2 – arrêt Colbert

+ Venir en tramway

Tramway Lille-Tourcoing – arrêt Tourcoing centre

+ Venir en bus

Liane 4 | Bus 35 | Bus 17 | Bus 84 | Bus 87 | Z4 – arrêt Colbert

+ Venir en V’Lille

Station Tourcoing Mairie – 6 rue Nationale

Station Colbert – rue de Gand, face au Lycée Colbert

+ Venir en TER

De nombreux trains desservent la gare de Tourcoing depuis Lille ou Courtrai (BE).

Dans le cadre d’un atelier mis en place à destination d’un public scolaire (Bachelier et BTS), une partie de la collection de la phototèque de l’Institut du Monde Arabe-Paris sera numérisée.

©DR