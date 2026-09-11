Là où la mémoire habite, La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent · Roubaix

Informations pratiques

Là où la mémoire habite 19 et 20 septembre La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

D’avril à juin 2026, le musée La Piscine s’est associé au Centre Culturel du Monde Arabe de Roubaix afin de proposer un cycle d’ateliers participatifs autour des diasporas méditerranéennes, mené par le photographe Naime Merabet. La restitution de ce travail collectif, mêlant photographies et témoignages sous la forme d’un film court, sera présenté lors des Journées du Patrimoine.

La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, 59100 Roubaix Roubaix Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4

Film participatif

© Rabika Maadsi, Yaya au Parc Barbieux