Haguenau

Là où les étoiles rencontrent les arbres

Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Immersion sensorielle et plénitude au milieu des arbres, une invitation à la rêverie en toute légèreté lors de cette séance de sylvothérapie du soir, venez ralentir, ressentir, contempler et profiter d’un moment de quiétude !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Immersion sensorielle et plénitude au milieu des arbres, une invitation à la rêverie en toute légèreté lors de cette séance de sylvothérapie du soir, venez ralentir, ressentir, contempler et profiter d’un moment de quiétude !

Prévoir vêtements confortables, chaussures de marche, eau, petite serviette, sac en tissu. .

Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 60 62 49 valerie.waechter67@gmail.com

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English :

A sensory immersion and plenitude among the trees, an invitation to daydream in total lightness during this evening sylvotherapy session. Come and slow down, feel, contemplate and enjoy a moment of tranquility!

L’événement Là où les étoiles rencontrent les arbres Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau