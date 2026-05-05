Là où les étoiles rencontrent les arbres Haguenau
Là où les étoiles rencontrent les arbres Haguenau samedi 25 juillet 2026.
Haguenau
Là où les étoiles rencontrent les arbres
Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Immersion sensorielle et plénitude au milieu des arbres, une invitation à la rêverie en toute légèreté lors de cette séance de sylvothérapie du soir, venez ralentir, ressentir, contempler et profiter d’un moment de quiétude !
Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !
Immersion sensorielle et plénitude au milieu des arbres, une invitation à la rêverie en toute légèreté lors de cette séance de sylvothérapie du soir, venez ralentir, ressentir, contempler et profiter d’un moment de quiétude !
Prévoir vêtements confortables, chaussures de marche, eau, petite serviette, sac en tissu. .
Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 60 62 49 valerie.waechter67@gmail.com
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English :
A sensory immersion and plenitude among the trees, an invitation to daydream in total lightness during this evening sylvotherapy session. Come and slow down, feel, contemplate and enjoy a moment of tranquility!
L’événement Là où les étoiles rencontrent les arbres Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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