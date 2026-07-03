La Parabole du Seum Théâtre Public de Montreuil Montreuil
jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre Public de Montreuil · Montreuil
Informations pratiques
Artiste associée au TPM où elle y a déjà présenté plusieurs de ses pièces, l’autrice, performeuse et metteuse en scène Rébecca Chaillon revient avec son théâtre performatif où les corps qui défient les diktats se font récits et forces de transformation.
Dans La Parabole du Seum, le ciel est à la fois le lieu d’où tombent les catastrophes – ouragans, inondations, désastres dits « naturels » – qui révèlent toujours les mêmes lignes de fracture, et les nouveaux territoires de l’impérialisme occidental. Mais si le ciel est saturé et fragmenté, quel espace reste-t-il pour projeter nos croyances et nos espoirs ? Ni programme, ni consolation, la pièce compose une parabole drôle et féroce pour faire respirer l’âme, dans laquelle imaginaire et humour deviennent actes de résistance.
Face aux tourments de notre époque, Rébecca Chaillon imagine une fable astrologique qui croise science-fiction, rituels profanes et politique du corps. Une tentative de survie qui réunit sur scène une communauté d’artistes hors norme pour inventer, par la fiction et l’imaginaire, de nouvelles stratégies de résistances.
Du jeudi 26 novembre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :
samedi
de 18h00 à 20h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 22h30
payant
De 9 à 27 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-26T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-12T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-26T20:00:00+02:00_2026-11-26T22:30:00+02:00;2026-11-27T20:00:00+02:00_2026-11-27T22:30:00+02:00;2026-11-28T18:00:00+02:00_2026-11-28T20:30:00+02:00;2026-11-30T20:00:00+02:00_2026-11-30T22:30:00+02:00;2026-12-01T20:00:00+02:00_2026-12-01T22:30:00+02:00;2026-12-02T20:00:00+02:00_2026-12-02T22:30:00+02:00;2026-12-03T20:00:00+02:00_2026-12-03T22:30:00+02:00;2026-12-04T20:00:00+02:00_2026-12-04T22:30:00+02:00;2026-12-05T18:00:00+02:00_2026-12-05T20:30:00+02:00;2026-12-07T20:00:00+02:00_2026-12-07T22:30:00+02:00;2026-12-08T20:00:00+02:00_2026-12-08T22:30:00+02:00;2026-12-09T20:00:00+02:00_2026-12-09T22:30:00+02:00;2026-12-10T20:00:00+02:00_2026-12-10T22:30:00+02:00;2026-12-11T20:00:00+02:00_2026-12-11T22:30:00+02:00;2026-12-12T18:00:00+02:00_2026-12-12T20:30:00+02:00
Théâtre Public de Montreuil 10, place Jean-Jaurès 93100 Montreuil
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