La parade des mascottes nocturnes, Chapelle Foujita, Reims

La parade des mascottes nocturnes Samedi 23 mai, 20h00 Chapelle Foujita Marne

Toute la soirée, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La nuit, venez réveiller les curieuses mascottes de l’artiste Foujita. Cachées sur les murs et les vitraux de la chapelle, ces drôles de bêtes sont prêtes à être aquarellées et adoptées sur le papier. Avec Maud Gironnay, artiste.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 0326353600 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita Le peintre dorigine japonaise Tsugouharu Foujita sest converti en 1959 à la religion catholique, à la suite dune expérience mystique vécue à la basilique Saint-Rémi de Reims. Prenant à cette occasion le prénom de Léonard, il a exprimé le désir de décorer cette chapelle. Celle-ci, édifiée en 1966 sur un terrain offert par René Lalou, directeur de la maison de champagne Mumm, est dessinée dans un style dinspiration romane. La décoration est entièrement conçue par Foujita, qui a fourni les dessins et maquettes des vitraux et des sculptures. L’intérieur est orné de fresques réalisées directement par lartiste et utilisant la technique traditionnelle “a fresco”. La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix est consacrée le 1er octobre 1966. Léonard Foujita et son épouse Kimiyo y sont inhumés. En bus : ligne 7- arrêt Foujita. En tram : lignes A et B – arrêt Schneiter.

La nuit, venez réveiller les curieuses mascottes de l’artiste Foujita. Cachées sur les murs et les vitraux de la chapelle, ces drôles de bêtes sont prêtes à être aquarellées et adoptées sur le Avec…

© Ville de Reims, 2026