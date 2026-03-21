La Parisienne, une histoire devenue mythe Bibliothèque Vaugirard Paris

D’où vient cette représentation ? Pourquoi s’est-elle ainsi pérennisée, solidifiée, canonisée au fil des siècles ? N’est-elle qu’un cliché paresseux, un mythe duplice, une mystification des élites privilégiées et de la domination masculine ? Ou bien demeure-t-elle un référent vivace, apte à défendre une « certaine idée de la femme » dans un monde de plus en plus globalisé ? La Parisienne est un mythe – moins futile et moins lisse qu’il n’y paraît. Construit dans la tension entre l’aristocratie et les femmes du peuple, entre Paris et la province, entre l’émancipation des femmes et la domination masculine, il a résisté au temps.

Emmanuelle Retaillaud est professeure d’histoire contemporaine à l’IEP de Lyon. Ses travaux portent sur l’histoire des femmes, du genre et des sexualités en France à l’époque contemporaine. Elle a publié La Parisienne. Histoire d’un mythe. Du siècle des Lumières à nos jours (Seuil, 2020) et a collaboré à l’ouvrage Histoire des sexualités en France. XIXe-XXe siècle (Armand Colin, 2024).

Modérée par Manon Rolland, journaliste culture.

Guides touristiques, reportages de mode, publicités pour parfums ou grands magasins exaltent le charme ineffable des femmes de Paris, subtile alchimie d’élégance, d’esprit, de « chien », et de ce « je-ne-sais-quoi » qui justifie sa réputation.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

bibliotheque.vaugirard@paris.fr ou 01 48 28 77 42

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris



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