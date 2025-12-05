La pascaline, Local patrimoine, Billom

Informations pratiques

La pascaline Samedi 19 septembre, 15h00 Local patrimoine Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Pami les nombreuses inventions que Blaise Pascal a mis au point, une est restée plus emblématique que les autres : la Pascaline. Au cours de démonstration, comprenez le fonctionnement de cette première machine à calculer mécanique.

Local patrimoine Rue des boucheries 63160 Billom Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473683985 http://https///billomcommunaute.fr Jusqu’au 31 décembre, dimanche et lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et sur RDV

Pami les nombreuses inventions que Blaise Pascal a mis au point, une est restée plus emblématique que les autres : la Pascaline. Au cours de démonstration, comprenez le fonctionnement de cette à…

©Stéphane Vidal