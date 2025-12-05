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La pascaline, Local patrimoine, Billom

samedi 19 septembre 2026 · Local patrimoine · Billom

La pascaline, Local patrimoine, Billom

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Local patrimoine
Adresse
Rue des boucheries 63160 Billom
Ville
63160 Billom
Département
Puy-de-Dôme

La pascaline Samedi 19 septembre, 15h00 Local patrimoine Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Pami les nombreuses inventions que Blaise Pascal a mis au point, une est restée plus emblématique que les autres : la Pascaline. Au cours de démonstration, comprenez le fonctionnement de cette première machine à calculer mécanique.

Local patrimoine Rue des boucheries 63160 Billom Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473683985 http://https///billomcommunaute.fr Jusqu’au 31 décembre, dimanche et lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et sur RDV
Pami les nombreuses inventions que Blaise Pascal a mis au point, une est restée plus emblématique que les autres : la Pascaline. Au cours de démonstration, comprenez le fonctionnement de cette à…

©Stéphane Vidal

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