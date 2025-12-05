Le curieux bureau de Blaise Pascal et son portrait mystérieux, Local patrimoine, Billom

Informations pratiques

Le curieux bureau de Blaise Pascal et son portrait mystérieux 19 et 20 septembre Local patrimoine Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la vie de Blaise Pascal à la manière d’un cabinet de curiosités. Les artistes se sont appuyées sur des sources aussi diverses que des tableaux du XVIIe siècle, des ouvrages historiques ou encore le Blaise Pascal commandé par la télévision italienne à Roberto Rossellini en 1971, pour reconstituer le bureau de Blaise Pascal. Dans leur « curieux bureau », les œuvres de Marie Deschamps et de Miss Boll côtoient une collection de 300 objets pascaliens, de gravures du XIXe et d’une reproduction du portrait de Pascal d’un tableau qui appartenait au 1er maire de Billom.

Local patrimoine Rue des boucheries 63160 Billom Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473683985 http://https///billomcommunaute.fr Jusqu’au 31 décembre, dimanche et lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et sur RDV

Découvrez la vie de Blaise Pascal à la manière d’un cabinet de curiosités. Les artistes se sont appuyées sur des sources aussi diverses que des tableaux du XVIIe siècle, des ouvrages historiques ou à…

©Miss Boll