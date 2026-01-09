La passion des Médicis L’art de la collection Cinéma Le Foyer Parthenay

La passion des Médicis L’art de la collection

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

La passion des Médicis, que ce soit les bijoux, les tableaux de Rubens ou Raphaël, les sculptures de Michel Ange ou des objets antiques, chaque Médicis a eu ses préférences artistiques et culturelles. La conférence nous fera découvrir leurs belles collections d’art.

Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay. .

