La passion des Médicis L’art de la collection Cinéma Le Foyer Parthenay

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
2026-03-10
La passion des Médicis, que ce soit les bijoux, les tableaux de Rubens ou Raphaël, les sculptures de Michel Ange ou des objets antiques, chaque Médicis a eu ses préférences artistiques et culturelles. La conférence nous fera découvrir leurs belles collections d’art.
Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay. .
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30
