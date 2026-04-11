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Visite les portraits officiels Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay

Visite les portraits officiels Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay

Visite les portraits officiels Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay samedi 18 avril 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire Georges Turpin

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Visite les portraits officiels

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :
2026-04-18

À l’occasion des 200ans de la naissance de l’impératrice Eugénie, le musée vous propose une visite au cœur des collections permanentes à la découverte de ces portraits codifiés, de leurs secrets et messages cachés.   .

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27  musee@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Visite les portraits officiels

L’événement Visite les portraits officiels Parthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine

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