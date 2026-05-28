La pause écoresponsable Placette Rue de Meaux Paris
La pause écoresponsable Placette Rue de Meaux Paris vendredi 26 juin 2026.
À l’occasion de la semaine 100% propreté, Tendance 19 vous donne rendez-vous le :
Vendredi 26 Juin de 15h à 18h pour une pause éco-responsable :
Nous serons présents pour vous accompagner sur différentes thématiques et répondre à plusieurs questions :
– Comment donner une seconde vie à vos vêtements ?
– Comment réparer ses textiles ?
– Où donner ses vêtements près de chez soi ?
– Que faire de ses déchets alimentaires ?
– Où et comment les déposer ?
Tendance 19 vous invite à un moment d’échange et de conseils.
Le vendredi 26 juin 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit
Gratuit et ouvert à tous
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T15:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00
Placette Rue de Meaux Placette Rue de Meaux 75019 Paris
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