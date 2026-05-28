La pause écoresponsable Placette Rue de Meaux Paris

À l’occasion de la semaine 100% propreté, Tendance 19 vous donne rendez-vous le :

Vendredi 26 Juin de 15h à 18h pour une pause éco-responsable :

Nous serons présents pour vous accompagner sur différentes thématiques et répondre à plusieurs questions :

– Comment donner une seconde vie à vos vêtements ?

– Comment réparer ses textiles ?

– Où donner ses vêtements près de chez soi ?

– Que faire de ses déchets alimentaires ?

– Où et comment les déposer ?

Tendance 19 vous invite à un moment d’échange et de conseils.

Le vendredi 26 juin 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit

Gratuit et ouvert à tous

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T15:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00

Placette Rue de Meaux Placette Rue de Meaux 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/choice/710805-w-semaine-100-proprete +33769129216 tendance19paris19@gmail.com



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