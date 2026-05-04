La Perle du mois | Morlaix Les Cinémas Actes Sud Arles

Arles

La Perle du mois | Morlaix

Dimanche 7 juin 2026 de 18h à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 20:30:00

Date(s) :

2026-06-07

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie vous présenter.

La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan.



Synopsis

Fragilisée par le récent décès de sa mère, la jeune Gwen trouve du réconfort auprès de sa bande d’amis et de son amoureux, Thomas. Mais l’arrivée de Jean-Luc, étudiant au charme magnétique, la plonge dans une confusion des sentiments. Qui choisir? Un jour, comme pour éclairer son choix, Gwen tombe au cinéma sur un film qui semble inexplicablement lui dévoiler sa propre vie…



De Jaime Rosales

Avec Aminthe Audiard, Mélanie Thierry, Samuel Kircher .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

The Pearl is dedicated to a rare film, which has slipped under the radar, and which we absolutely wanted to present to you.

L’événement La Perle du mois | Morlaix Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles