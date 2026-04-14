La Petite Boutique des devinettes, entresort intime par la Compagnie de la Vache Bleue, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

La Petite Boutique des devinettes, entresort intime par la Compagnie de la Vache Bleue Dimanche 26 avril, 14h00, 15h30, 17h00 Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Un étrange et poussiéreux vendeur accueille le public dans sa minuscule boutique remplie d’objets hétéroclites, d’images jaunies et de tic-tacs entêtants.

Il propose de vendre une devinette à un client choisi parmi l’assistance. Un petit morceau de mémoire sera le prix à payer…

Quant à la réponse à la devinette, elle est cachée dans la boutique !

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Un petit moment de plaisir à partager en famille, une retombée en enfance, un temps pour s’aiguiser les méninges et une occasion d’exercer son sens de l’observation. Spectacle