La Petite Brocante : Le vide grenier dédié aux enfants, ados et jeunes de 6 à 18 ans Stade Elisabeth Paris samedi 4 juillet 2026.

Au programme : événement gratuit, animations, goûter et sensibilisation au réemploi et à l’anti-gaspillage.

Le principe ?

Faire du tri avant l’été, vider sa chambre, ressortir les jouets oubliés, les livres déjà lus, les vêtements trop petits ou les affaires de sport qui ne servent plus… et leur donner une seconde vie.

Ici, ce sont les jeunes qui tiennent leur stand, fixent leurs prix, et apprennent à vendre, échanger et partager dans une ambiance conviviale et bienveillante.

La Petite Brocante, c’est :

•⁠ ⁠un événement gratuit et familial

•⁠ ⁠des animations et un goûter

•⁠ ⁠une façon ludique d’apprendre la valeur des choses

•⁠ ⁠une occasion de consommer autrement

•⁠ ⁠un moment pour sensibiliser au réemploi et à l’anti-gaspi

Une caution de 5€ sera demandée pour réserver votre stand, elle sera rendue le jour J.

Si vous avez des enfants, petits-enfants, neveux, nièces ou des jeunes de la Porte d’Orléans autour de vous qui pourraient être intéressés, n’hésitez pas à leur en parler.

Infos pratiques Samedi 4 juillet 2026 de 13h à 18h

Stade Elisabeth : 7, av. Paul Appell, 75014

Vous souhaitez tenir un stand ?

Inscription en ligne ici : https://www. laressourceriecreative.com/la- petite-brocante

Le mercredi 4 juillet, participez à La Petite Brocante, un vide-grenier spécialement dédié aux jeunes de 6 à 18 ans.

L’occasion de faire du tri avant l’été, de donner une seconde vie aux jouets, vêtements et objets oubliés, tout en apprenant à vendre, échanger et partager dans une ambiance conviviale.

Le samedi 04 juillet 2026

de 13h00 à 18h00

gratuit sous condition

Vous souhaitez tenir un stand ?

Inscription obligatoire via le formulaire de participation. Une caution de 5€ vous sera demandée. Elle sera rendue le jour J.

Simple visiteur ?

Rendez-vous le samedi 4 juillet de 13h à 18h pour chiner des pépites (accès libre)

Tout public. A partir de 95 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T16:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

Stade Elisabeth 7, avenue Paul Appell 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/la-petite-brocante?utm_campaign=391d1185-75ff-429f-ac0a-e2d06f7030f5&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=e640d062-b476-424a-b7a7-7c7798c1a905 communication@laressourceriecreative.com



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