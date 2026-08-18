Informations pratiques

La Fouillade

La petite casserole d’Anatole

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Spectacle jeune public La petite casserole d’Anatole et Quatre petits coins de rien du tout Cie Trouble Théâtre

Adapté des albums jeunesse La petite casserole d’Anatole d’Isabelle Carrié (ED. Bilboquet 2009) et Quatre petits coins de rien

La Cie Trouble Théâtre adapte à la scène deux albums jeunesse, La petite casserole d’Anatole et Quatre petits coins de rien du tout, invitant les enfants s’interroger sur la différence et le handicap au travers de ces deux histoires. Celle d’Anatole, qui ne peut jamais être tranquille, même pour une petite balade. Il se traîne sa casserole. Elle est bruyante. Elle se coince. Elle intrigue les autres. Mais une douce rencontre va changer bien des choses… Et celle de Petit Carré qui joue avec ses amis, les Petits Ronds. Mais à l’heure d’entrer tous ensemble dans la maison ronde à la porte ronde, Petit Carré ne peut pas entrer. Qu’importe ! Il se tord. Il s’allonge. Il se plie. Rien à faire, Petit Carré est… carré ! S’entame, alors, une longue discussion pour comprendre ce qui doit être changé…

Dès 2 ans

Durée 30 min .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45

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English :

A show for young audiences: %AB *Anatole’s Little Pot* %BB and %AB *Four Little Corners of Nothing at All* %BB? Cie Trouble Théâtre

Adapted from the children’s picture books *Anatole’s Little Pot* by Isabelle Carré (Bilboquet, 2009) and *Four Little Corners of Nothing at All*

L’événement La petite casserole d’Anatole La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)