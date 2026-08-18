La petite casserole d’Anatole La Fouillade
samedi 14 novembre 2026 · La Fouillade
Informations pratiques
La Fouillade
La petite casserole d’Anatole
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Spectacle jeune public La petite casserole d’Anatole et Quatre petits coins de rien du tout Cie Trouble Théâtre
Adapté des albums jeunesse La petite casserole d’Anatole d’Isabelle Carrié (ED. Bilboquet 2009) et Quatre petits coins de rien
La Cie Trouble Théâtre adapte à la scène deux albums jeunesse, La petite casserole d’Anatole et Quatre petits coins de rien du tout, invitant les enfants s’interroger sur la différence et le handicap au travers de ces deux histoires. Celle d’Anatole, qui ne peut jamais être tranquille, même pour une petite balade. Il se traîne sa casserole. Elle est bruyante. Elle se coince. Elle intrigue les autres. Mais une douce rencontre va changer bien des choses… Et celle de Petit Carré qui joue avec ses amis, les Petits Ronds. Mais à l’heure d’entrer tous ensemble dans la maison ronde à la porte ronde, Petit Carré ne peut pas entrer. Qu’importe ! Il se tord. Il s’allonge. Il se plie. Rien à faire, Petit Carré est… carré ! S’entame, alors, une longue discussion pour comprendre ce qui doit être changé…
Dès 2 ans
Durée 30 min .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show for young audiences: %AB *Anatole’s Little Pot* %BB and %AB *Four Little Corners of Nothing at All* %BB? Cie Trouble Théâtre
Adapted from the children’s picture books *Anatole’s Little Pot* by Isabelle Carré (Bilboquet, 2009) and *Four Little Corners of Nothing at All*
L’événement La petite casserole d’Anatole La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à La Fouillade (Aveyron)
- Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade La Fouillade 19 septembre 2026
- Festival Gourmand’Ici Conférence débat La Fouillade 24 septembre 2026
- Exposition Je FALC, donc je lis ! La Fouillade 2 octobre 2026
- Biblis en Folie Comme tout le monde La Fouillade 3 octobre 2026
- Biblis en Folie Atelier Silhouette en fil de fer La Fouillade 3 octobre 2026