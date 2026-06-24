La Petite Ceinture dans le 12ème arr. arrêt du tram T3, Alexandra David-Neel Paris
La Petite Ceinture dans le 12ème arr. arrêt du tram T3, Alexandra David-Neel Paris lundi 24 août 2026.
24 août 14h30 La Petite Ceinture dans
le 12ème arr.
Par son identité ferroviaire et écologique, la
présence de la Petite Ceinture au cœur de nombreux quartiers est un élément
essentiel du patrimoine de Paris. Un tronçon de 1,7 km, situé entre la villa du
Bel-Air et la rue des Meuniers est accessible aux Parisiens et aux visiteurs
depuis août 2019. Ce nouvel espace vert, où une végétation sauvage et spontanée
s’est développée, joue un rôle important de corridor écologique. Il n’est pas
rare d’y observer faucon crécerelle et lézard des murailles… La présence non
loin du bois de Vincennes, réservoir de biodiversité, contribue à faire de ce
lieu une trame verte favorable au maintien des espèces sauvages.
Rendez-vous : 70 Boulevard Soult, à l’arrêt du tram T3, Alexandra David-Neel
Un patrimoine ferroviaire devenu un espace de nature préservé
Le lundi 24 août 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T14:30:00+02:00_2026-08-24T16:00:00+02:00
arrêt du tram T3, Alexandra David-Neel 70 Boulevard Soult 75012 Paris
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