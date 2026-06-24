La Petite Ceinture dans le 12ème arr. arrêt du tram T3, Alexandra David-Neel Paris

24 août 14h30 La Petite Ceinture dans

le 12ème arr.

Par son identité ferroviaire et écologique, la

présence de la Petite Ceinture au cœur de nombreux quartiers est un élément

essentiel du patrimoine de Paris. Un tronçon de 1,7 km, situé entre la villa du

Bel-Air et la rue des Meuniers est accessible aux Parisiens et aux visiteurs

depuis août 2019. Ce nouvel espace vert, où une végétation sauvage et spontanée

s’est développée, joue un rôle important de corridor écologique. Il n’est pas

rare d’y observer faucon crécerelle et lézard des murailles… La présence non

loin du bois de Vincennes, réservoir de biodiversité, contribue à faire de ce

lieu une trame verte favorable au maintien des espèces sauvages.

Rendez-vous : 70 Boulevard Soult, à l’arrêt du tram T3, Alexandra David-Neel

Un patrimoine ferroviaire devenu un espace de nature préservé

Le lundi 24 août 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T14:30:00+02:00_2026-08-24T16:00:00+02:00

arrêt du tram T3, Alexandra David-Neel 70 Boulevard Soult 75012 Paris

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