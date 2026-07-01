La petite fille aux allumettes, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

La petite fille aux allumettes Samedi 12 décembre, 14h30, 17h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 25€ ; Cat. 1 : 31€ / 28€ ; Cat. 2 : 28€ / 25€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:30:00+01:00

Embarquez en famille pour une aventure fantastique et pleine de rebondissements avec cette adaptation en comédie musicale du célèbre conte d’Andersen !

À Londres, la petite Emma doit vendre des allumettes dans la rue. N’y parvenant pas, elle finit par craquer l’une d’entre elles pour se réchauffer. Elle est soudain embarquée au cœur d’un royaume imaginaire ! Elle y retrouve sa grand-mère, prisonnière du cruel Fragotov. Elle y croise également des personnages drôles et attachants, comme Monstro Falco, de courageux pirates et Olga, une voyante délirante ! Emma parviendra t-elle à combattre Fragotov et à sauver sa grand-mère ? Féérique et plein de tendresse !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/234/le_pin_galant/la_petite_fille_aux_allumettes »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/237/le_pin_galant/la_petite_fille_aux_allumettes »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Embarquez en famille pour une aventure fantastique et pleine de rebondissements avec cette adaptation en comédie musicale du célèbre conte d’Andersen ! Spectacle Famille

Alfred Perrin