La petite fille et la mer Salle Braun Metz

La petite fille et la mer

Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-12 14:15:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Sélection Festival OFF Avignon

Compagnie ARTHEMA (Cannes et Clairan)

Auteur: Alain Vidal

Marionnettiste: Marie Vidal

Elle est mignonne Malika, elle est sensible. Les étoiles qui scintillent tout là-haut, le soleil qui brille et qui chauffe sa peau, elle en pleure de joie !

Pleurer de joie ?…

Sa maman ne comprend pas et un jour elle s’est fâchée. Fort. Alors Malika a couru, loin, à travers l’oliveraie, la palmeraie, vers les grandes dunes dorées… jusqu’au pays des chèvres sauvages et des chameaux… Elle a ri, elle a pleuré. Oh ! une petite flaque à ses pieds. Elle a pleuré, elle a ri. Et savez-vous ce qu’elle vit ? La grande mer, la magnifique, immense jusqu’à l’horizon…

A partir de 5 ansEnfants

English :

Festival OFF Avignon selection

Compagnie ARTHEMA (Cannes and Clairan)

Author: Alain Vidal

Puppeteer: Marie Vidal

Malika is cute and sensitive. The stars twinkling up there, the sun shining and warming her skin, she cries with joy!

Crying with joy?

Her mom doesn’t understand and one day she got angry. Hard. So Malika ran, far away, through the olive grove, the palm grove, to the great golden dunes? to the land of wild goats and camels? She laughed, she cried. Oh! a little puddle at her feet. She cried, she laughed. And do you know what she saw? The great sea, the magnificent sea, immense to the horizon?

For ages 5 and up

