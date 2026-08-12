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AGENDA · Fontainebleau

La Philosophe Âne Vert Théâtre Fontainebleau

samedi 17 octobre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Âne Vert Théâtre
Adresse
6 rue des Sablons
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Voir tarifs sur anevert.fr

Fontainebleau

La Philosophe

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Et si nous découvrions Descartes sous un nouveau jour lorsqu’il philosophe sur la vie quotidienne avec une princesse ? proposée par Yaelle Malpertu et la Compagnie Naphralytep.
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39  resanevert@hotmail.com

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English : The Philosopher

What if we were to see Descartes in a new light as he reflects on everyday life with a princess? Presented by Yaelle Malpertu and the Naphralytep Company.

L’événement La Philosophe Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau

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