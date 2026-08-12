La Philosophe Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Informations pratiques

Fontainebleau

La Philosophe

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Et si nous découvrions Descartes sous un nouveau jour lorsqu’il philosophe sur la vie quotidienne avec une princesse ? proposée par Yaelle Malpertu et la Compagnie Naphralytep.

.

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Philosopher

What if we were to see Descartes in a new light as he reflects on everyday life with a princess? Presented by Yaelle Malpertu and the Naphralytep Company.

L’événement La Philosophe Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau