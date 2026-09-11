La photo au Polaroïd, Musée Granet, Aix-en-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Musée Granet · Aix-en-Provence
Informations pratiques
La photo au Polaroïd Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Granet Bouches-du-Rhône
Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée au musée Granet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le collectif d’artiste SIROZ regroupe trois étudiants des beaux-arts d’Aix-en-Provence. Ils proposent un atelier découverte autour de la photographie polaroid.
Musée Granet Place Saint-Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442528832 https://www.museegranet-aixenprovence.fr En bus (depuis La Rotonde) : lignes M1, 3, 5, 6 et 13 (arrêt Gambetta ou Saint-Jean). Parkings : Carnot ou Mignet (ouverts tous les jours). Accès PMR : 18 rue Roux-Alphéran.
Atelier découverte autour de la technique de la sérigraphie
photo Sarah Dietz
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