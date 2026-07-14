Théâtre au château Les pas perdus Cour du Château de la Calade Aix-en-Provence
vendredi 11 septembre 2026 · Cour du Château de la Calade · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Théâtre au château Les pas perdus
Vendredi 11 septembre 2026 de 20h30 à 22h30. Cour du Château de la Calade 60 route du Château de la Calade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Couples, amis, clochards, truands, se rencontrent sur le quai d une gare. Une multitude de trajectoire de la plus banale a la plus inattendue.
Piece de Denise Bonal. Mise en Scène Mario Constante. Compagnie Mimétisme et Cathartis. .
Cour du Château de la Calade 60 route du Château de la Calade Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Couples, friends, homeless people, and gangsters meet on a train station platform. A multitude of life stories, ranging from the most ordinary to the most unexpected.
L’événement Théâtre au château Les pas perdus Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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