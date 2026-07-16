La photographie à tout prix. Une année de prix photographiques à la BnF, 6e édition, Bibliothèque nationale de France – site François Mitterrand, Paris

Informations pratiques

La photographie à tout prix. Une année de prix photographiques à la BnF, 6e édition 14 décembre 2026 – 28 mars 2027 Bibliothèque nationale de France – site François Mitterrand Paris

Gratuit, ouvert au public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T14:00:00+01:00 – 2026-12-14T20:00:00+01:00

Fin : 2027-03-28T13:00:00+02:00 – 2027-03-28T19:00:00+02:00

LA PHOTOGRAPHIE À TOUT PRIX

Une année de prix photographiques à la BnF, 6e édition

Une exposition de la Bibliothèque nationale de France

Commissariat : Héloïse Conésa, cheffe du service de la photographie, conservatrice en chef chargée de la photographie contemporaine au département des Estampes et de la photographie, BnF

Dans le paysage extrêmement divers de la photographie contemporaine, les prix décernés chaque année par les partenaires de la BnF constituent un point de repère bienvenu permettant de révéler les lignes de force d’une création traversée par les grands enjeux de nos sociétés actuelles. Les prix Niépce et Nadar que la BnF accompagne dès 1955, la Bourse du Talent qu’elle expose à partir de 2006, et le prix Camera Clara depuis 2023, permettent de mettre en valeur les travaux de photographes issus de générations, de pays et de parcours différents.

Cette présentation des travaux des lauréats sur les cimaises de la BnF s’inscrit dans la politique ambitieuse de l’établissement pour une défense de la photographie dans toute sa polysémie et révèle aussi la variété des acteurs qui contribuent à la genèse ou à la reconnaissance d’une œuvre : associations, fondations, éditeurs, collectionneurs, galeries, agences, ainsi que l’ensemble des professionnels du secteur qui composent chaque année les jurys des divers prix, tous guidés par le désir de partager leur passion de la photographie.

L’engagement de la BnF s’affirme à plus long terme dans la conservation d’une partie des œuvres présentées qui, grâce à la générosité des photographes et des partenaires, intègrent la collection du département des Estampes et de la photographie pour enrichir le patrimoine national.

Le Prix Niépce, créé en 1955, organisé et décerné par l’association Les Gens d’images est le premier prix de photographie professionnelle lancé en France. Ce prix historique a été soutenu dès sa naissance par la BnF, qui acquiert régulièrement des œuvres des lauréats par don et achat. Il distingue chaque année le travail d’un photographe confirmé, âgé de moins de 50 ans, français ou résidant en France depuis plus de trois ans. En 2025, le jury a examiné 15 candidatures de photographes. Le prix est doté de 15 000 € à part égale de l’ADAGP, PICTO Foundation et le Ministère de la Culture. Le lauréat bénéficie également d’une conférence pour présenter son travail, organisée à Paris à l’auditorium de l’ADAGP, d’une exposition à la BnF de décembre 2025 à mars 2026, d’une exposition au Jeu de Paume – Château de Tours à l’été 2026, et d’une exposition de janvier à mars 2027, sous droits d’auteur de 2000€, organisée par la Galerie Dityvon – Université d’Angers.

Le Prix Nadar, créé en 1955, organisé et décerné par l’association Les Gens d’images récompense un livre consacré à la photographie publié au cours de l’année écoulée par un éditeur français. En 2024, 117 ouvrages ont été présentés au jury, qui a évalué la pertinence du sujet, la justesse des choix éditoriaux, l’originalité et la cohérence de la maquette, le soin apporté à la fabrication. Dix livres sont remarqués pour leur qualité. L’éditeur lauréat reçoit une dotation de 10 000 € grâce au soutien du ministère de la Culture et une dotation de 5 000€ de la FNAC. Des rencontres sont organisées à Paris et en province pour présenter le livre primé, notamment un atelier à l’ADAGP. Un exemplaire de chaque ouvrage reçu est conservé au titre du dépôt légal, au département des Estampes de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, partenaire historique du Prix Nadar. Le second rejoint le fonds Gens d’images de la bibliothèque du Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône.

Le Prix Camera Clara, créé en 2012 à l’initiative de Joséphine de Bodinat-Moreno et développé par Audrey Bazin, directrice artistique de 2012 à 2022, puis par Aurélie Chauffert-Yvart depuis 2022, récompense chaque année un travail photographique à la chambre inédit d’un artiste contemporain. Depuis sa création, le prix n’a cessé de gagner en notoriété, en particulier à l’international qui représente aujourd’hui 63% des candidatures. Le choix de consacrer un prix à cette technique très particulière, dans un monde numérique, caractérisé par la profusion d’images, l’instantanéité de leur apparition et de leur transmission reflète la conviction que l’écriture particulière que permet la chambre offre un moyen d’expression unique à des artistes contemporains. Cette singularité résulte notamment d’un rapport au temps à rebours de l’accélération où nous entraîne l’évolution actuelle du progrès technique : pose, composition, respiration, intériorité, lenteur. Le lauréat reçoit une dotation de 8 000 euros et bénéficie de l’accompagnement à la production de son exposition à la BnF. Un tirage de la série primée fait l’objet d’une donation à la BnF de la part du lauréat et de la Fondation de Grésigny, fondation familiale abritée par la Fondation de France et qui soutient le prix.

La Bourse du Talent récompense depuis 1998 le travail de photographes internationaux émergents. Cette manifestation a été développée et accompagnée sans relâche par Didier de Faÿs, directeur de la publication de Photographie.com, disparu en 2023. Depuis, la Bourse du Talent a évolué et distingue désormais les travaux de trois photographes de toutes nationalités, mettant en valeur de nouvelles écritures documentaires. La dotation de la Bourse du talent comprend la production par les laboratoires PICTO de l’ensemble des tirages exposés à la BnF ainsi que d’une sélection de tirages intégrant les collections de la BnF. En 2025, à l’occasion des 75 ans des laboratoires PICTO, MPB s’associe à Picto Foundation pour offrir une carte blanche à trois anciens lauréats de la Bourse du Talent – Kamila K Stanley (2023), Grégoire Eloy (2004) et Chloé Jafé (2017) – sur l’identité contemporaine d’un laboratoire photographique historique. Les autres partenaires sont la plateforme Pixxtrak qui offre un abonnement au service de protection des droits moraux et patrimoniaux des photographes et la SAIF (Société des Auteurs des arts visuels et de l’image Fixe) qui octroie à l’un des lauréats une bourse de 4000€ pour la réalisation ou la poursuite d’un projet documentaire.

Avec le soutien de la Fondation Louis Roederer

Exposition coorganisée avec : Gens d’images, Picto Foundation, Fondation Grésigny

Avec le soutien de la Fondation de France, Picto Foundation, Photographie.com, mpb.com, la SAIF, La copie privée, Photo Doc, Impulse, Ilford photo, Pixtrakk, Fisheye

En partenariat avec l’ADAGP, Dupon, La Fnac, Escourbiac l’imprimeur, le musée Nicéphore Niépce, Le Jeu de Paume-Château de Tours, Galerie Dityvon-université d’Angers

Bibliothèque nationale de France – site François Mitterrand quai françois mauriac Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France

LA PHOTOGRAPHIE À TOUT PRIX

© BnF, 2025