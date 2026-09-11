La photographie ambulante, Place Grenette, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Place Grenette · Saint-Étienne
Informations pratiques
La photographie ambulante 19 et 20 septembre Place Grenette Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Sandrine Binoux & Maxime Disy ont choisi d’explorer la photographie ambulante comme vecteur de rencontre et de dialogue. Ils ont choisi d’installer leur procédé photographique “Afghan Box” dans le centre-ville tout au long du week-end et vous tire le portrait : un objet artisanal servant à la fois pour la prise de vue et le développement argentique, autrefois utilisé dans les rues du monde entier pour réaliser des portraits d’identité.
Loin de la « fast-photographie », ici les notions de temps et de partage sont revisitées.
Portrait de famille, de groupe ou individuel : ne bougez plus, ressemblance garantie !
SANS RESERVATION
Le Samedi, Place Grenette
Le Dimanche, Place Boivin
Place Grenette Place Grenette 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Sandrine Binoux & Maxime Disy ont choisi d’explorer la photographie ambulante comme vecteur de rencontre et de dialogue. Ils ont choisi d’installer leur procédé photographique “Afghan Box” dans le au…
©Sandrine Binoux
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