La photographie ambulante, Place Grenette, Saint-Étienne

Informations pratiques

La photographie ambulante 19 et 20 septembre Place Grenette Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sandrine Binoux & Maxime Disy ont choisi d’explorer la photographie ambulante comme vecteur de rencontre et de dialogue. Ils ont choisi d’installer leur procédé photographique “Afghan Box” dans le centre-ville tout au long du week-end et vous tire le portrait : un objet artisanal servant à la fois pour la prise de vue et le développement argentique, autrefois utilisé dans les rues du monde entier pour réaliser des portraits d’identité.

Loin de la « fast-photographie », ici les notions de temps et de partage sont revisitées.

Portrait de famille, de groupe ou individuel : ne bougez plus, ressemblance garantie !

SANS RESERVATION

Le Samedi, Place Grenette

Le Dimanche, Place Boivin

Place Grenette Place Grenette 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Sandrine Binoux & Maxime Disy ont choisi d’explorer la photographie ambulante comme vecteur de rencontre et de dialogue. Ils ont choisi d’installer leur procédé photographique “Afghan Box” dans le au…

©Sandrine Binoux